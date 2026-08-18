Düzce'de Boğulma Tehlikesi: 14 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de Boğulma Tehlikesi: 14 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Düzce\'de Boğulma Tehlikesi: 14 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı
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Düzce'de suya giren 14 yaşındaki V.D.Y. boğulma tehlikesi geçirdi, kalp masajıyla hayata döndü.

DÜZCE'de serinlemek için belediyenin su regülatörlerinin bulunduğu alandaki suya giren V.D.Y. (14), boğulma tehlikesi geçirdi. Babası tarafından sudan çıkarılan V.D.Y.'nin duran kalbi, 20 dakika süren kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen V.D.Y.'nin kurtarılma anları cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Beyköy Kaledibi mevkisinde meydana geldi. Düzce Belediyesi su regülatörlerinin bulunduğu Uğur Suyu'nda serinlemek için suya giren çocuklardan V.D.Y., bir süre sonra gözden kayboldu. Diğer çocukların haber vermesi üzere V.D.Y.'nin bölgeye yakın bir yerde bulunan babası S.Y. olay yerine geldi. Çevredekiler de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Suya dalan S.Y., oğlunu bilinci kapalı şekilde çıkardı. Yaklaşık 15 dakika boyunca su altında kalan çocuğun duran kalbi, yaklaşık 20 dakika süren kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Durumu ağır olan V.D.Y., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güncel, Çocuk, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Boğulma Tehlikesi: 14 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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