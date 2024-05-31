Düzce'de "change" araç operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araç alım ve satımlarında doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.
Gümrük kaçağı ve ağır hasarlı 6 otomobilin, motor ve şasi numarasının "change" yöntemiyle değiştirildiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, araçlara da el konuldu.
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