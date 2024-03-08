Düzce Valiliği: Çöp konteynerinde bulunan kemikler sığır cinsine ait

Düzce Valiliği, çöp konteynerinde bulunan hayvan kemiklerinin sığır cinsine ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, basın yayın organlarında "Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1048 Nolu sokakta çöpe atılmış sıyrılmış at kemikleri" bulunduğu yönünde haberlerin yer alması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinden oluşan denetim ekibinin kemikleri incelediği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Veteriner hekimlerinden oluşan denetim ekibinin ön raporunda kemiklerin tek tırnaklı bir hayvana ait olabileceği değerlendirmesinde bulunulması üzerine alınan kemik numuneleri ve bu kemiklerden alınmış etleri kullanma ihtimaline karşı civarda bulunan tüm işletmelerden alınan 10 farklı et numunesi Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili laboratuvarına gönderilmiştir. Alınan numuneler üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünün yaptığı DNA testleri sonucunda hazırlanan raporlarda söz konusu kemikler ve civardaki işletmelerden alınan et numunelerinin tamamının sığır cinsi hayvanlara ait olduğu tespit edilmiştir."
Aziziye Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde 4 Mart'ta kemik parçaları gören esnafın ihbarı üzerine bölgeye emniyet ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiş, parçalar incelenerek bölgede et satışı yapan tedarik zincirleri ve marketlerde denetim başlatılmıştı.
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