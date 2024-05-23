Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve 3 bin 820 dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?