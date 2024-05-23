Düzce'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Düzce'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Düzce\'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve 3 bin 820 dolar ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve adliyeye sevk edildiği bildirildi.

23.05.2024 17:29
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Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve 3 bin 820 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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