Düzce'de Dolandırıcılara Operasyon

18.02.2026 18:58
Düzce'de dolandırıcılık iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Düzce merkezli 4 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ş'nin (72) yapay zekayla hazırlanan sözde yatırım içerikli reklamlar aracılığıyla bilişim sistemleri kullanılarak oluşturulmuş sahte yatırım ortamlarına yönlendirildiğini ve kendisine verilen IBAN numaralarına 882 bin lira göndererek dolandırıldığını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı.

Banka hesap hareketlerinde 20 milyon lira para giriş çıkış işlemi tespit edilen C.V. (36), M.Y (56), M.C.A. (28) ve S.T. (31), İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı, 4 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.A. ve M.Y. tutuklandı, C.V. ile S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

