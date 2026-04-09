Düzce'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

09.04.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de hibe vaadiyle dolandırıcılık yapan çete üyeleri yakalandı, 3 kişi tutuklandı.

DÜZCE'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 'Yurt dışından geri ödemesiz yüksek meblalı hibe ve kredi' vaadiyle vatandaşları dolandıran siber suç çetesi çökertildi. Bir aylık hesap hareketleri 8 milyon TL'yi bulan çete üyesi 3 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Düzce'de oturan F.S., bir mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisiyle iletişime geçen kişiler tarafından, 'Yurt dışından geri ödemesiz yüksek meblağlı hibe ve kredi' vaadiyle kandırıldı. Şüphelilerin yönlendirmesiyle farklı IBAN numaralarına toplamda 1 milyon 58 bin 400 TL yatıran F.S., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen takip, dolandırıcılık şebekesini gün yüzüne çıkardı. 23 Şubat 2026 tarihinde başlatılan 'Takipli Siber Faaliyet' kapsamında, organize bir şekilde vatandaşları dolandıran kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Jandarma siber suçlarla mücadele ekiplerinin banka hesapları ve iletişim trafiği üzerinde yaptığı incelemede, şüphelilerin suç işlemek amacıyla 7 ayrı banka hesabı kullandığı belirlendi. Kurumlar ve bankalarla yapılan yazışmalar sonucunda, bu hesaplarda sadece bir ay içerisinde toplam 8 milyon TL tutarında para giriş-çıkışı olduğu tespit edildi.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik, Kocaeli'de 4 ve İzmir'de 1 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon neticesinde; E.Ş. (56), H.S.K (47), V.E. (44), B.N.A. (26) ve E.Y. (46) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan 5 adet cep telefonuna el konuldu. Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Düzce Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden H.S.K., E.Ş. ve E.Y. tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. B.N.A. ve V.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Düzce, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 20:22:48. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.