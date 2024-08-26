Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza - Son Dakika
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Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza

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Düzce'de kiraladığı araç ile düğün konvoyunda drif atan gencin ehliyetine 2 ay ehliyetine el konuldu. Gence ayrıca 58 bin 187 TL para cezası kesildi.

26.08.2024 16:19
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Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye 58 bin 187 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, U.K'nin (24), kiraladığı araçla Aydınpınar Caddesi'nde düğün konvoyuyla seyrederken drift attığı görüntülerin yayılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Sürücüye, trafik kurallarını ihlal etmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktan 58 bin 187 lira para cezası verildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Düzce\'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
Kaynak: AA

trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gökhan Sarıkaya: Keşke daha fazla ceza yazsalarmış. Millet olarak eğlenmeyide üzülmeyide bilmiyoruz, illa birinin malına yada canına zarar verince aklınız başınıza gelecek 9 2 Yanıtla
  • ferhat eser: 58 bin lira ceza ağır ceza nasıl oluyor onu anlayamadım aracı neden trafikten men etmiyorsunuz 5 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: En düşük ceza böyle olmali ! Kimse maceraya giremez bir daha 2 0 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Lütfen trafik kurallarına uyalım 2 0 Yanıtla
  • Osman Koca: 2 ay diil 2 yıl olması lazım 1 0 Yanıtla

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