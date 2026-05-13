Düzce'de Empati Deneyimi: Engellilikle Yaşamak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Empati Deneyimi: Engellilikle Yaşamak

Düzce\'de Empati Deneyimi: Engellilikle Yaşamak
13.05.2026 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, Engelliler Haftası'nda sosyal deneyle vatandaşlara engelli bireylerin zorluklarını hissettirdi.

Düzce Belediyesi, "Engelliler Haftası" kapsamında hazırladığı sosyal deneyle vatandaşların engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı zorlukları daha yakından hissetmesini amaçlayarak, sokakta farklı senaryolar üzerinden insanlara empati deneyimi yaşattı.

Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği işbirliğinde "Engelliler Haftası" kapsamında gerçekleştirilen sosyal deneyde, vatandaşlara işitme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları iletişim zorlukları anlatılmaya çalışıldı.

Millet Bahçesi ve Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen sosyal deneyde, senaryo gereği işaret dili eğitmeni ve tercümanı Burcu Çatalbaş, sokaktan geçen vatandaşlara işaret dili kullanarak hastanenin adresini sordu.

Sosyal deney kapsamında vatandaşların işaret diline karşı yaklaşımları, iletişim kurma çabaları ve verdikleri tepkiler de kayıt altına alındı. Bazı vatandaşlar yardımcı olabilmek için yoğun çaba gösterirken, bazıları ise işaret dilini anlayamadığı için kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

İşaret diliyle adres tarif etmekte zorlanan vatandaşların büyük bölümü, iletişimi sürdürebilmek adına yazarak anlaşma yoluna gitti. Bazıları ise empati göstererek sorulan adrese birlikte gitmeyi teklif etti.

Gözleri kapalı yürümeye çalıştılar

Etkinliğin ikinci bölümünde ise oluşturulan şerit alanda vatandaşların gözleri bağlanarak yaklaşık 20 metre yürümeleri istendi. Katılımcılara bunun bir yarış olduğu ve parkuru tamamlayanlara hediye verileceği bilgisi verildi.

Ancak birçok vatandaş, gözleri kapalı şekilde yön bulmakta zorlandı ve parkuru tamamlayamadı. Böylece görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı fiziksel ve psikolojik zorlukların deneyimlenmesi amaçlandı.

Deney sonrasında yapılan röportajlarda, Türkiye'de 1 milyonun üzerinde görme engelli bireyin yaşamını bu şekilde sürdürdüğü hatırlatıldı. Katılımcılar, kısa süreli deneyimin ardından görme engelli bireylerin yaşadığı güçlükleri daha iyi anladıklarını ifade ederek duygu dolu açıklamalarda bulundu.

Sosyal deneyin ardından vatandaşlara, işaret dili alfabesinin yer aldığı bilgilendirici materyaller dağıtıldı???????.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Empati Deneyimi: Engellilikle Yaşamak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:52:34. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Empati Deneyimi: Engellilikle Yaşamak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.