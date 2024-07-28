Düzce'de Fındık Bahçesinde Uçuruma Yuvarlanan Kişi Kurtarıldı

Düzce'de fındık bahçesinde ot biçerken uçuruma yuvarlanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeyli köyündeki fındık bahçesinde ot biçen Mahmut Keleş, bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.
Yaklaşık 60 metre yuvarlanan Keleş, bölgeye gelen AFAD, jandarma ve vatandaşların yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Keleş, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi
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