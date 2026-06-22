Düzce'de Gençlik ve Spor Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Gençlik ve Spor Raporu

22.06.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, 20 bin gence yönelik spor etkinlikleri ve projeleriyle spor sevgisini artırıyor.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yılın ilk yarısında yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet raporu yayımladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yaştan vatandaşın sporu yaşam tarzı haline getirmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Yılın ilk yarısında orta okullardan öğrenci kulüplerine kadar kentte yaşayan yaklaşık 20 bin gence ulaşıldı.

Sporu sevdirecek etkinlikleri içeren, 12 okulda uygulanan "Hareket Okulumda" projesiyle gençler, ilgi alanlarına göre yeteneklerini sergiledi.

Gençler, gençlik ofisi ve spor salonlarına davet edilerek yeteneklerini geliştirmesi için teşvik edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen programda müdürlük personeli, yüzme şenliği kapsamında 7-16 yaş arasındaki 180 yarışmacıya başarı belgesi verdi.

Doğa kampı ve trekking etkinliklerinde ise 215 genç ağırlandı. Gençlik Haftası gibi çeşitli etkinliklerinde 200 genç arasında turnuvalar yapıldı.

"Ölç, Fark Et, Hareket Et" projesi çerçevesinde de 12 farklı bölgede hazırlanan ekipmanlarla, her yaştan vatandaşın fiziksel ölçümü yapıldı, kayıt yaptıranlara diyetisyen tarafından sağlık hizmeti verildi.

Kaynak: AA

Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Gençlik, Güncel, Düzce, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Gençlik ve Spor Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı
Ressam Hamza Saykan CHP’ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı Ressam Hamza Saykan CHP'ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
Türkiye’yi Dünya Kupası’ndaki en kötü takım seçtiler Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler

16:36
Ankara’da olaylı cenaze İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
16:29
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
15:41
Dua ederek sahaya çıktılar İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler
Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler
15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 16:56:37. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Gençlik ve Spor Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.