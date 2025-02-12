Düzce\'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 81 FR 178 plakalı hafif ticari araç ile E.Ü. idaresindeki 16 AD 086 plakalı otomobil, Koçyazı Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü E.Ü. ile aynı araçta bulunan V.A. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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