Düzce'de Huzur Akademisi ile Yaşlılara Destek - Son Dakika
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Düzce'de Huzur Akademisi ile Yaşlılara Destek

Düzce\'de Huzur Akademisi ile Yaşlılara Destek
04.07.2026 11:19
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Düzce'de hayata geçirilen Huzur Akademisi, yaşlılara fiziksel ve sosyal destek sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.

Düzce'de "Huzur Akademisi" ile fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden desteklenen yaşlılar, daha sağlıklı ve aktif yaşama adım atıyor.

Valilik himayesinde Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yaklaşık 2 ay önce yaşlı bireylerin sosyal, kültürel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek, yaşam kalitelerini artırmak amacıyla "Huzur Akademisi" projesi hayata geçirildi.

Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde başlatılan ve ilerleyen dönemde kentteki tüm huzurevlerini kapsaması planlanan projede, üniversitenin alanında uzman profesörleri, doçent doktorları ve öğretim üyeleri her hafta yaşlılarla bir araya geliyor.

Proje kapsamında farklı disiplinlerden akademisyenler tarafından huzurevi sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik, yaşlılara, kronik hastalıklarla baş etme teknikleri, kas ve iskelet problemlerini yönetme stratejileri, hafızayı güçlendirme teknikleri, sağlıklı beslenme, bağımlılık, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve hijyen konularında eğitim veriliyor.

Huzurevi sakinleri merak ettikleri soruları doğrudan uzmanlara yöneltme fırsatı bulurken sosyal ve kültürel etkinlikler sayesinde de güçlü etkileşim ortamı oluşturuluyor.

Eğitimlerin ardından yaşlıların, alanında uzman doktorlar tarafından sağlık taramasından geçirildiği projenin ilerleyen aşamalarında kentteki tüm huzurevi sakinlerine üniversite tarafından ayrıntılı check-up hizmetlerinin sunulması, genel sağlık durumları değerlendirilerek erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması hedefleniyor.

"Büyüklerimizin daha huzurlu yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, AA muhabirine, projeyle yaşlıların fiziksel ve ruhsal olarak yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Üniversite olarak toplumun her kademesine değer katmak ve bilinçli toplum konusunda farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını belirten Sözbir, "Üniversitelerin bir görevi de topluma hizmet etmektir. Yaşı ilerlemiş büyüklerimizin sürdürülebilir sağlık modeliyle daha sağlıklı yaşamalarını amaçlıyoruz. Çeşitli etkinliklerle, koruyucu sağlığı ön planda tutan bilgilerle daha huzurlu yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Sözbir, üniversitelerin tarihsel ve evrensel misyonunun yalnızca bilimsel bilgi üretmekle sınırlı olmadığına işaret ederek "Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, bilimsel üretimi sürdürmek ve bu bilgiyi toplumun yaşamına aktararak ortak faydaya dönüştürmek gibi üç temel hedef üzerine kuruludur. Bu yaklaşım, üniversitemizin yalnızca bilgi üreten kurum değil, toplumun gelişimine yön veren, değerler oluşturan ve sürdürülebilir kalkınmanın asli aktörü olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Üniversite olarak akademik bilgi üretimini toplumsal sorumlulukla bütünleştiren anlayışla geleceğe ışık tutan vizyonla sürdürme kararlılığında olduklarını anlatan Sözbir, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü olarak çocuklara, gençlere, yetişkinlere, girişimci kadınlara, yaşlılara toplumun her kesimine ulaşmaya ve üniversitemizin ürettiği bilimsel bilgiyi halkımızın yararlanacağı faydalı bilgilere dönüştürmeye devam edeceklerini kaydetti.

"Yaşlılarımız eğitimlerle kendilerini daha değerli hissetmeye başladı"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe de projenin yaşlılar tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirerek "Onların tabiriyle doktor ayaklarına geldi. İstedikleri gibi ortam oluşturduk. Huzur Akademisi eğitim programı olmaktan ziyade yaşlıların direkt sorularına cevap bulabilecekleri bir model. Profesörlerden, doçentlerden, alanında uzman doktorlardan yaşlılık süreçlerini aktif şekilde geçirebilmeleri adına aldıkları tavsiyelerle yaşam kalitelerini yükseltme imkanı buldular. Biz de onların yüzündeki tebessümü gördükçe mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Küçüktepe, projeyle yaşlıların farkında olmadıkları rahatsızlıklarının tespit edilerek tedavisine başlanmasını, koruyucu hekimlik modeliyle de sağlık durumlarını koruyarak yaşamlarını daha sağlıklı geçirmelerini amaçladıklarını dile getirdi.

Yaşlıların eğitimlerle kendilerini daha değerli hissetmeye başladığını anlatan Küçüktepe, "Programlar ilerledikçe sorularını daha rahat sormaya, rahatsızlıklarını daha kolay dile getirmeye başladılar. Doktorlarımız hastalıklarla ilgili bazı bilgileri verdiğinde kendilerinde farkındalık oluşuyor ve tedaviye yönelik ilk aşamayı kendileri başlatmış oluyor. Böylelikle hem psikososyal yönden desteklenmiş oluyor hem de sağlık açısından ilk noktadan itibaren tedavilerine başlanmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Küçüktepe, Türkiye'de bir ilk olduğunu belirttiği projeyi Düzce'den tüm Türkiye'ye duyurmak ve sosyal hizmet alanında Düzce Üniversitesinin öncülüğünde farklı bir sayfa açmak istediklerini sözlerine ekledi.

Muharrem Sancaklı Huzurevi sakini 78 yaşındaki Sabiha Uzun, proje kapsamında huzurevine gelen doktorların kendilerini dinlediklerini belirterek edindikleri bilgilerle daha mutlu ve huzurlu yaşam sürdüklerini kaydetti.

Tevrat Kaçar da kendilerini ziyaret eden doktorlardan sağlıklı yaşam konusunda önemli bilgiler edindiklerini ifade ederek projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Yerel Haberler, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Huzur Akademisi ile Yaşlılara Destek - Son Dakika

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