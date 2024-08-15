Düzce'de İmparator Hadrian dönemine ait bir büst bulundu - Son Dakika
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Düzce'de İmparator Hadrian dönemine ait bir büst bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Düzce'deki kazı çalışmalarında, İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliği yapmış M. Iulius Proklos'a ait olduğu düşünülen bir büstün gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

15.08.2024 11:43
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Düzce'deki kazı çalışmalarında, İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliği yapmış M. Iulius Proklos'a ait olduğu düşünülen bir büstün gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düzce ilimizde bulunan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, İmparator Hadrian Dönemi'nde imparator rahipliği yapmış olan M. Iulius Proklos'a ait olduğu düşünülen, eşsiz bir büst gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlarımızın ve kazı ekibimizin titiz çalışmaları sayesinde bu değerli eseri kültür mirasımıza kazandırdık. Emek veren tüm ekibimize gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de İmparator Hadrian dönemine ait bir büst bulundu - Son Dakika

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