Düzce\'de İnşaat Çöktü: 1 İşçi Yaralı

Düzce'de iş merkezi inşaatında meydana gelen çökme sonucu 1 işçi yaralandı.

Düzce Belediyesince Cedidiye Mahallesi'nde yürütülen proje kapsamında kalıp beton dökme işlemi sırasında çökme meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan bir işçi, ambulansa alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, Cedidiye Kent Estetiği Projesi 2. Etabı inşaatında, B Blok zemin kat döşeme betonu dökümü esnasında kalıp kayması meydana geldiği, bunun sonucunda yaklaşık 8 metrelik bir bölümde kalıp çökmesi oluştuğu belirtildi.

Meydana gelen olayda bir işçinin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan olayda bir çalışanımız hafif şekilde yaralanmış olup, gerekli tıbbi müdahale yapılmış ve tedbir amaçlı gözetim altına alınmıştır. Sağlık durumu iyidir. Olayın nedenlerine ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci kurumumuz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmakta olup, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreç yakından takip edilmektedir."