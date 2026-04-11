Düzce'de İtfaiye, İki Yavru Kediyi Hayata Döndürdü
Düzce'de İtfaiye, İki Yavru Kediyi Hayata Döndürdü

11.04.2026 22:39
DÜZCE'de kanala düşen iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Konuralp bölgesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan babaanne ve torunu kanal çevresinde yavru kedi sesi duydu. Sesi takip eden küçük kız ve babaannesi, iki yavru kedinin kanala düştüğünü fark etti. Babaannenin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kanalda yaşam mücadelesi veren yavru kedileri önce sudan çıkardı, ardından hemen kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Daha sonra Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ne götürülen yavru kediler, tedavi altına alındı.

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'nde veteriner muayenesinden geçen iki yavru kedi, kurulandıktan sonra vücut ısıları normal seviyeye getirildi.

Kaynak: DHA

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

23:03
Asensio’nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Asensio'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
22:28
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Advertisement
