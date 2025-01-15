Düzce'de itfaiye ve zabıta personeli öğrencilerle bir araya geldi

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Düzce Belediyesi itfaiye ve zabıta personeli, öğrencileri bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ve itfaiye personeli, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının son haftasında düzenlenen "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında, Azmimilli Ortaokulu ile Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle buluşan personel, yangın güvenliği ve toplumsal sorumluluklar konusunda bilinçlendirici etkinlikler yaptı.

Sunumları dikkatle dinleyen öğrenciler, acil durumlar ve güvenlik önlemleri hakkında önemli bilgiler edindi.