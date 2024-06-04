Düzce'de bir kadın, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü - Son Dakika
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Düzce'de bir kadın, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü

Düzce\'de bir kadın, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü

Düzce'de Konuralp Mahallesi'nde yaşanan olayda, Özlem A. ve Seçil B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Seçil B., tabancayla Özlem A'ya ateş açarak onu öldürdü. Polis, Seçil B'yi gözaltına aldı ve ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı.

04.06.2024 22:23
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Düzce'de bir kadın, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü.

Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki apartmanın 2. katında oturan Özlem A. (37) ve arkadaşı Seçil B. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Seçil B. tabancayla Özlem A'ya ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Özlem A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, Seçil B'yi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Konuralp, Düzce, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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