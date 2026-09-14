Düzce'de kapı fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor, yanan fabrika dronla görüntülendi
Düzce'de bir kapı fabrikasında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yanan fabrika dronla görüntülendi.
YANAN FABRİKA DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Düzce'de, kapı fabrikasında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yanan fabrika dronla görüntülendi.
Musa KESKİN/DÜZCE,
Kaynak: DHA
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