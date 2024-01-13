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Düzce'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Düzce'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Düzce merkezde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimler ve bağlantı yollarında ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı Düzce ile Zonguldak arasındaki ulaşımı sağlayan D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu Kabalak rampaları, Şifalısu ve Tepeköy mevkilerinde zaman zaman tipiye dönüşüyor. Kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın devamlılığını sağlıyor. Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kalıcı Konutlar bölgesinde de belediye ekipleri iş makineleriyle çalışmalara devam ediyor.

Düzce\'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
13.01.2024 - 03:07,
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Düzce'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Düzce merkezde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimler ve bağlantı yollarında ise kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı Düzce ile Zonguldak arasındaki ulaşımı sağlayan D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu Kabalak rampaları, Şifalısu ve Tepeköy mevkilerinde zaman zaman tipiye dönüşüyor.

Kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın devamlılığını sağlıyor.

Öte yandan kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kalıcı Konutlar bölgesinde de belediye ekipleri iş makineleriyle çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: AA
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