Düzce'de Karga Kurtarıldı

Düzce'de basketbol sahasında fileye dolanan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Koçyazı Mahallesi Metek TOKİ alanında bulunan basketbol sahasına giren karga, sahayı çevreleyen fileye dolanarak mahsur kaldı.
Karganın sesini duyan bölge sakini Emre Bektaş, kendi çabalarıyla hayvanı kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekipler, ayakları ve kanadı fileye dolanıp asılı kalan kargaya merdivenle ulaşarak ipleri kesti.
Asılı kaldığı yerden kurtarılan karga, uçarak gözden kayboldu.
