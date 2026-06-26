Düzce'de Kavşak Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Kavşak Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

26.06.2026 09:25
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Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, milletvekili ve oğlu yaralandı.

1) KAVŞAKTA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 KİŞİ ÖLDÜ, MİLLETVEKİLİ VE OĞLU YARALANDI

DÜZCE'de, kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, Metin Sarıbaş hayatını kaybetti, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve oğlu Muhammet Öztürk hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Düzce-Akçakoca kara yolunda meydana geldi. Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı 06 ER 081 plakalı otomobil ile Metin Sarıbaş idaresindeki 81 AD 932 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Metin Sarıbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Milletvekili Ercan Öztürk ve yanındaki oğlu Muhammet Öztürk'ün ise hafif yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sarıbaş'ın cenazesi de inceleme sonrası morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Milletvekili, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Düzce, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Kavşak Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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