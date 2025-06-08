Düzce'de Kavşakta Kaza: 1 Yaralı

DÜZCE'de kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Düzce merkezde bulunan Karaca Kavşağı'nda meydana geldi. Y.B. idaresindeki 81 ACN 309 otomobil ile G.A. yönetimindeki 34 CZU 926 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 81 ACN 309 plakalı otomobilde bulunan T.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,