Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilerek karşı şeride geçen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
O.A. idaresindeki 10 DF 939 plakalı otomobil, Barbaros Bulvarı'nda devrilerek karşı şeride geçti.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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