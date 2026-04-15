Düzce'de Kaza: 6 Yaralı

Düzce'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 6 kişi yaralandı.
D-100 karayolu olimpiyat kavşağında O.T.A. idaresindeki polis aracı ile H.K. idaresindeki 81 ADN 868 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 2'si polis 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
