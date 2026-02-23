Düzce'de Kent Meydanı Projesi'nin Temeli Atıldı

Düzce'de Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nin ikinci etabının temeli törenle atıldı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından şehrin tarihi ve kültürel mirasını yaşatmak, Cedidiye Meydanı'nı tarihi caminin karakteristik taş dokusu ve mimarisine uygun estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla "cami-meydan-çarşı" konseptinde hazırlanan Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nin ikinci etabında inşa edilecek 51 dükkan için temel atma töreni düzenlendi.

Törenin açılışında konuşan Vali Mehmet Makas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eser belediyeciliği noktasında İstanbul'a bir çok yatırım kazandırdığına işaret ederek, "Ben inanıyorum ki bu proje de gelecek nesillere bu meydanı aktarma, esnaflarımıza hizmet ve şehre bir kimlik kazandırma noktasında çok önemli bir proje. En kısa zamanda hayata geçmesini temenni ediyoruz. Düzce adına teşekkür ediyoruz. Şeffaf bir açık artırmayla satılacak olması yine Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye yakışır bir tarz. Ahilik sisteminin vücut bulduğu bir meydan olacak. Hepimiz memnun olacağız. Allah hayırlı ve mübarek etsin" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü ise projeyi "cami-meydan-çarşı" konseptiyle planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim burada amacımız bir küçük Süleymaniye, bir küçük Selimiye oluşturmaktır. Yani şehrimize yakışan bir cazibe merkezi oluşturmaktır. Birinci etap bittiğinde acaba nasıl olur, insanlar beğenir mi diye bir süre bekledik. Sıra ikinci etapta. Burada toplam 51 adet dükkan olacak. Bunların 47 adedini de bu cuma günü sabahtan itibaren açık artırma yöntemiyle satacağız. Bir tek dükkan satmadık. Kimseye dükkan ayırmadık. Açık artırma ihalesi yapacağız. Bedelleri belli, almak isteyenler ihaleye girip alacaklar. Dolayısıyla bizim yaptığımız her şey şeffaftır, açıktır ve bu şehir içindir."

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da projenin hem sosyal yaşam hem de ticaret açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, il protokolü, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.