Düzce\'de Kimlik Bilgileriyle İzinsiz Telefon Hattı Çıkaran Bayi Çalışanı Tutuklandı

DÜZCE'de müşterilerin kimlik bilgileri üzerinden izinsiz telefon hattı çıkartıp, bu hatlarla taksitleri faturalara yansıyacak şekilde cep telefonu ve aksesuar satın alan 3 bayi çalışanından 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası kent merkezinde bir telefon bayisini takibe aldı. Ekipler, bayi çalışanlarının müşterilerin kimlik bilgileri üzerinden izinsiz telefon hattı çıkardıklarını ve bu hatlar ile taksitleri faturalara yansıyacak şekilde cep telefonu ve aksesuar satın aldıklarını tespit etti. Bayi çalışanı 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle almış oldukları 1 telefon hattı ve 3 adet cep telefonuna da el konuldu. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.