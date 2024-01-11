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Düzce'de Kimlik Bilgileriyle İzinsiz Telefon Hattı Çıkaran Bayi Çalışanı Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Kimlik Bilgileriyle İzinsiz Telefon Hattı Çıkaran Bayi Çalışanı Tutuklandı

Düzce'de bir telefon bayisinde çalışan 3 kişi, müşterilerin kimlik bilgileri üzerinden izinsiz telefon hattı çıkartıp, bu hatlarla cep telefonu ve aksesuar satın aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Düzce\'de Kimlik Bilgileriyle İzinsiz Telefon Hattı Çıkaran Bayi Çalışanı Tutuklandı
11.01.2024 - 17:34,  Güncelleme: 17:37
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DÜZCE'de müşterilerin kimlik bilgileri üzerinden izinsiz telefon hattı çıkartıp, bu hatlarla taksitleri faturalara yansıyacak şekilde cep telefonu ve aksesuar satın alan 3 bayi çalışanından 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası kent merkezinde bir telefon bayisini takibe aldı. Ekipler, bayi çalışanlarının müşterilerin kimlik bilgileri üzerinden izinsiz telefon hattı çıkardıklarını ve bu hatlar ile taksitleri faturalara yansıyacak şekilde cep telefonu ve aksesuar satın aldıklarını tespit etti. Bayi çalışanı 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle almış oldukları 1 telefon hattı ve 3 adet cep telefonuna da el konuldu. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Kimlik Bilgileriyle İzinsiz Telefon Hattı Çıkaran Bayi Çalışanı Tutuklandı - Son Dakika
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