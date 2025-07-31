Düzce'de Kuraklık Barajı Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Düzce'de Kuraklık Barajı Tehdit Ediyor

31.07.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasanlar Barajı'nda su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 30'a düştü, tarıma olumsuz etkiler yaratıyor.

Düzce'de tarım arazilerindeki sulama faaliyetlerinde önemli rol oynamasının yanı sıra İstanbul'a içme suyu temini sağlayan Hasanlar Barajı'nda su seviyesi, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan kuraklığa bağlı olarak düştü.

Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972'de Yığılca ilçesi Küçük Melen Çayı üzerinde inşa edilen baraj, 80 metre yüksekliğe ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip.

Bu özelliğiyle kentte bulunan 2 aktif barajın büyüğü olan Hasanlar Barajı, 26 bin 450 hektarlık alana sulama hizmeti veriyor.

Düzce Ovası'nda yürütülen tarımsal faaliyetlere önemli katkı sağlayan baraj, kentte aktif tarım yapılan 30 bin dönüm arazinin yüzde 45'inin su ihtiyacını karşılıyor.

Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen barajda doluluk yüzde 30 ölçüldü.

Barajda yağış azlığı nedeniyle suyun çekilmesi sonucu toprakta çatlaklar oluştu.

"Batı Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli kuraklık görülüyor"

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Özcan, AA muhabirine, bu yıl Batı Karadeniz Bölgesi'nde ciddi oranda tarımsal kuraklık yaşandığını söyledi.

Kuraklığı, meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık olarak tanımladıklarını aktaran Özcan, "Meteorolojik kuraklık yağışların azlığı ve buharlaşmayla su kaynaklarındaki azalma. Tarımsal kuraklık da bitkilerin suya erişememesidir. Hidrolojik kuraklık ise akarsu, nehir ve barajlarda, su kaynaklarındaki azalmadır. Bu yıl yağış azlığının böyle devam etmesi durumunda şu an yaşanan tarımsal kuraklığın hidrolojik kuraklık aşamasına geçme durumu olabilir." diye konuştu.

Özcan, Karadeniz Bölgesi'nin iklim değişikliğinden en az etkilenecek bölgeler arasında gösterildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl Batı Karadeniz'de de kuraklık var ama bu her zaman böyle devam eder mi bilemiyoruz. Küresel ısınma dediğimiz özellikle karbonmonoksit, azot monoksit gibi gazların artmasıyla dünyanın ısı dengesi bozuluyor. Bu tamamıyla insan kaynaklı bir durum. Bu durumdan yağış anlamında en az etkilenecek bölge Batı, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesiydi ama tüm ülke genelinde kuraklık var, hatta meteorolojinin kuraklık haritasına baktığımızda Batı Karadeniz Bölgesi'nde önemli, şiddetli kuraklık görülüyor."

Kuraklıktan Hasanlar Barajı'nın da etkilendiğini belirten Özcan, "Kış aylarında yeterli miktarda yağış aldık ama kuraklığa bağlı su kaynaklarında azalma yaşanıyor. Su tükenmeye başladı. Akarsulardaki su kaynakları buharlaşmaya bağlı azalma yaşadı. Küresel iklim değişikliğiyle yağış şekilleri de değişti. Karadeniz Bölgesi'nde sel ve su taşkınları olmaya başladı. Sebep kısa süreli ve şiddetli yağışlar. Bir ay veya 15 günde yağacak yağmurun kısa sürede toprağa düşmesi, sel ve taşkınlara neden oluyor. Hem can ve mal kaybına neden oluyor hem de toprağı beslemiyor. Bu da küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisi." ifadelerini kullandı.

Özcan, yüksek sıcaklıklara bağlı artan sulama ihtiyacının barajdaki su rezervini etkilediğine dikkati çekerek, "Yüksek sıcaklıklara bağlı artan sulama ihtiyacı barajdaki su rezervini etkiliyor. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında geçmiş yıllara oranla yağışta yüzde 70, yıl başından bu yana ise yüzde 30 azalma söz konusu." dedi.

Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz, Hasanlar, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Kuraklık Barajı Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Fenerbahçe’den 145 milyon euroluk transfer Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Kentte kriz derinleşiyor Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
Mine Koşan’dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım Mine Koşan'dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım
Borsa yatırımcıları dikkat Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu Borsa yatırımcıları dikkat! Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti 8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti

11:33
CHP’nin ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu İşte 10 kişilik liste
CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste
10:36
Olayların ilçesinde şimdi de kadınlar başrolde Bekçiler takviye polis çağırdı
Olayların ilçesinde şimdi de kadınlar başrolde! Bekçiler takviye polis çağırdı
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
10:24
Icrypex’in sahibi Gökalp İçer’in tüm mal varlığına el konuldu
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu
10:04
Sedat Peker’in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
16:20
Üsküdar’da 10 katlı binada yangın çıktı
Üsküdar'da 10 katlı binada yangın çıktı
16:09
Bursa’da yangın kabusu geri döndü Alevler yeniden yükseldi
Bursa'da yangın kabusu geri döndü! Alevler yeniden yükseldi
16:05
Uçak kalktı geliyor Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul’da
Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul'da
16:01
İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş istifa etti
İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş istifa etti
15:59
2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
15:51
BBP lideri Destici: Ormanlarımızı yakan hainler için idam cezası gündeme gelmeli
BBP lideri Destici: Ormanlarımızı yakan hainler için idam cezası gündeme gelmeli
15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:49
Araç sahipleri dikkat MTV borcunu ödemek için son gün yarın
Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın
15:41
Aile krizi büyüyor Feyza aktan, Özcan Deniz’in kardeşine zehir zemberek sözlerle yüklendi
Aile krizi büyüyor! Feyza aktan, Özcan Deniz'in kardeşine zehir zemberek sözlerle yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 12:07:38. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Kuraklık Barajı Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.