Düzce'de Kurbanlık Satışında Hareketlilik Düşük - Son Dakika
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Düzce'de Kurbanlık Satışında Hareketlilik Düşük

Düzce\'de Kurbanlık Satışında Hareketlilik Düşük

Düzce'de sıcak havanın etkisiyle kurbanlık satışı beklenen düzeyde gerçekleşmiyor. Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle pazardaki hareketlilik azaldı. Müşteriler fiyatların düşmesini bekleyerek alımlarını son günlere bırakıyor. Pazar sorumlusu Cemil Aksoy, fiyatların arttığını ve hareketliliğin önümüzdeki hafta artacağını belirtti.

06.06.2024 17:03
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Düzce'de sıcak havanın etkili olması ve yüksel fiyatlar nedeniyle kurbanlık satışının yapıldığı hayvan pazarındaki hareketlilik istenilen düzeyde gerçekleşmiyor.

Kurban Bayramı öncesinde şehir içi ve dışından gelen satıcılar, kurbanlıklarına alıcı bulmak için Hayvan Pazarı'ndaki yerlerini aldı.

Bayrama 10 gün kalmasına rağmen her yıl alışılan kalabalık görüntüler yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle oluşmadı. Müşterilerin, fiyatların düşmesi umuduyla kurbanlık alımını sıkı pazarlıkların yapıldığı son günlere bırakması da pazardaki hareketliliği yavaşlattı.

Pazar sorumlusu Cemil Aksoy, 2 ay öncesine oranla yüzde 10'luk düşüş yaşandığını, hava sıcaklıklarından dolayı pazarın erken boşaldığını belirtti.

Aksoy, bayrama yaklaşıldıkça rekabetin artacağını anlatarak, "Fiyatlar değişkenlik gösteriyor. 500 kilogram civarındaki hayvanlar 120-130 bin liraya alıcı buluyor. Geçen yıl 60-70 bin liraya satılan kurbanlıklar bu yıl 120-130 bin. Yüzde 100 artış var. Asıl hareketliliğin önümüzdeki hafta olacağını düşüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Cemil Aksoy, Düzce, Tarım, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Kurbanlık Satışında Hareketlilik Düşük - Son Dakika

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