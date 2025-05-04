Düzce'de Kütüphane Kuyruğu: Gençler Eğitim İçin Sıraya Giriyor - Son Dakika
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Düzce'de Kütüphane Kuyruğu: Gençler Eğitim İçin Sıraya Giriyor

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Düzce'de YKS ve KPSS hazırlığı yapan gençler, kütüphanelerde yer bulabilmek için sabah erken saatlerde sıraya giriyor. Kütüphanelerin artan talebe yetersiz kalması öğrencileri zor durumda bırakıyor.

04.05.2025 10:05  Güncelleme: 10:16
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Yer bulamayan geri dönüyor: Mağaza değil, kütüphane kuyruğu

Gençler kütüphaneye girebilmek için sabah erken kuyruğa giriyor

DÜZCE - Düzce'de YKS ve KPSS'ye hazırlanan gençler, şehir merkezindeki kütüphanelerde yer bulabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor.

Türkiye'de genellikle mağazaların indirim günlerinde, ucuz ekmek ve yiyecek kampanyalarında rastlanan kuyruk manzaraları, Düzce'de bu kez kütüphaneler için yaşanıyor. Şehir merkezindeki kütüphanelerde yer bulabilmek için gençler sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle hayata geçirilen Millet Kütüphanesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi ve İl Halk Kütüphanesi'nde ciddi yoğunluklar yaşanıyor.

"Burada motive oluyorum"

Millet Kütüphanesinde ders çalışan Ahmet Selman Şirin, "Aziziye Mahallesinde oturuyorum. Hafta sonunda ders çalışmam gerekiyordu. Diğer kütüphaneler gibi burası da erken açıldığı için bende erkenden geldim, kapısında bekledim. Burası daha sessiz ve sakin olduğu için motive olmam daha kolay oluyor, daha verimli ders çalışabiliyorum. Evimde ailem oluyor ve ders çalışabileceğim ortam olmayabiliyor. Buraya arkadaşlarımla geliyorum. Birlikte çalışınca motivasyon kolay oluyor" dedi.

"Ev ortamında ders çalışmak çokta kolay olmayabiliyor"

Sınavlara hazırlanan öğrencilerden Zeynep Sena Taştan, kütüphanede arkadaş ortamında ders çalışmanın daha verimli olduğunu belirterek, "Kütüphaneyi kullanmak için Koçyazı Mahallesinden geliyorum. Genellikle ders çalışmak için kütüphaneyi tercih ediyorum. Buraya kadar gelmesi zor oluyor ama yapıyoruz bir şekilde. Arkadaşlarımızla grupça ders çalışıyoruz. Evimde burası kadar verimli ders çalıştığımı söyleyemem. Ne kadar çalışmak için çabalasam da aile ortamı ya da başka nedenler zorluyor. Burada arkadaş ortamında çalışmak daha iyi oluyor. Grupça çalışmak insanı daha çok motive ediyor" diye konuştu.

"Daha verimli, daha odaklı ders çalışabilmek için kütüphaneyi tercih ediyorum"

Ahmet Emin Mutlu ise "Daha verimli, daha odaklı ders çalışabilmek için kütüphaneyi tercih ediyorum. Evimizde de çalışabiliyoruz ama kütüphanelerdeki kadar verimli olmuyor. Kütüphanelerde herkes ders çalıştığı için insan ister istemez kendisini derslerine veriyor ve odaklanarak çalışabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Yer bulamıyoruz"

Kütüphanede bazen yer bulamadığına dikkat çeken Mutlu, "Bu nedenle erken gelmek zorunda kalıyoruz. Kütüphane sayısı Düzce'de yeterli değil. Maalesef yer bulamıyoruz. Çok sayıda öğrenci ve mezun var. O nedenle kütüphanelerde yer kalmıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Düzce, KPSS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Kütüphane Kuyruğu: Gençler Eğitim İçin Sıraya Giriyor - Son Dakika

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