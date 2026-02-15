Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Cedidiye Mahallesi Hacı Haydar Gördebil Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden iki motosiklet çarpıştı. Motosikletlerden yola savrulan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu Nasır Faizi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?