Düzce'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Furkan Sevinç (26), idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, merkeze bağlı Çakırhacıibrahim köyü yolu üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Sevinç'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
