Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı.
D-100 kara yolu Düzce istikametinde kurye M.Z.K'nin kullandığı 81 ADY 944 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Camisi mevkisinde önünde seyreden F.G. idaresindeki 81 ACC 161 plakalı çekiciye çarptı.
Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savrularak çekicinin kasasına düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekiplerince çekicinin kasasında yapılan kurye M.Z.K, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Motosiklet Kazası: Kurye Yaralandı - Son Dakika
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