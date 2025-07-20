Düzce'de çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliğiyle söndürüldü.
Konuralp bölgesi Tepecik Mahallesi kırsalında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler, rüzgarın etkisiyle ağaçların bulunduğu eğimli araziye sıçradı.
Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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