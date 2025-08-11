Düzce'de otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Mergiç Mahallesi 2180 Cadde'de yer alan otluk arazide bahçe temizliği yapıldığı sırada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Otluk Alanda Yangın - Son Dakika
