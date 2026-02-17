Düzce'de Otobüs Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Düzce'de Otobüs Kazası: 5 Yaralı

17.02.2026 09:30
Düzce'de halk otobüsü, kontrolden çıkan bir otomobille çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, durakta yolcu indiren özel halk otobüsü, kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla devrilirken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Koçyazı mevkisi Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Düzce istikametinde seyreden Cihan Ö. idaresindeki 81 TC 810 plakalı otomobil, durakta yolcu indiren Uğur C. yönetimindeki 81 HO 1027 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

