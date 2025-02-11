Düzce'nin Yığılca ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 ACJ 614 plakalı otomobil, Hebeler köyü Şirinevler mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bögeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan R.K, M.K, A.K. ve H.A. yaralandı.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Otomobil Dereye Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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