Düzce'de özel bireylerin istihdam edildiği kafede Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Düzce'de özel bireylerin istihdam edildiği kafede Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Düzce'de özel bireylerin istihdam edildiği kafede Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

03.12.2024 17:16
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Düzce'de özel bireylerin istihdam edildiği kafede Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesince 9 yıl önce dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata adapte olabilmeleri için hizmete açılan ve çalışanlarının tamamı özel gereksinimli bireylerden oluşan Kusursuz Kafe'de düzenlenen etkinliğe Vali Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan ile katıldı.

Aslan, müzik eşliğinde yemek ikramıyla başlayan etkinlikte, kafenin engelli 17 çalışanı için hazırlanan pastayı kesti.

Kusursuz Kafe'nin yurt genelinde örnek teşkil eden bir işletme olduğunu belirten Aslan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın örgütlenmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplumumuz içerisinde özel bireylerin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Özel bireylerimize imkan sunulduğunda öz becerilerini ne kadar çok geliştirebildiklerini gördük ve bundan büyük mutluluk duyduk. Hayatı özel kardeşlerimizle birlikte yaşamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle son 20 yılda yapılan mevzuat düzenlemelerine bağlı kamusal hizmetler özel insanlarımıza rahat ulaşabilir hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de özel bireylerin istihdam edildiği kafede Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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