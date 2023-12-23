Düzce\'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de, park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konuralp bölgesi Çiftepınarlar Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede otomobili saran alevleri gören site sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, sitede güvenlik önlemi aldıktan sonra yangına müdahale etti.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.