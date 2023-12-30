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Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

D-100 kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde Ferhat Gündüz idaresindeki 81 FK 836 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve ağır yaralanan Gündüz, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce\'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
30.12.2023 - 18:25,
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Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

D-100 kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde Ferhat Gündüz idaresindeki 81 FK 836 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Gündüz, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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