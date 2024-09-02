Düzce'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-655 kara yolu Düzce istikametinde seyreden Hasan Kalaycı (27) idaresindeki 81 KH 575 plakalı otomobil, Kabalak mevkisinde park halindeki 81 BN 453 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
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