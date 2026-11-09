Düzce'de refüjdeki beton bloklara çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Düzce'de refüjdeki beton bloklara çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de D-100 kara yolunda refüjdeki beton bloklara çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Altınpınar köyü mevkisindeki kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi hastanelere kaldırıldı, yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Düzce'de otomobilin refüjdeki beton bloklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Düzce istikametinde seyreden S.T. idaresindeki 81 DG 132 plakalı otomobil, Altınpınar köyü mevkisinde refüjdeki beton bloklara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatice Türkel, H.T. ve A.T. yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatice Türkel müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?