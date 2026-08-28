Düzce'de Sağanak Yağış Ulaşımı Aksattı
Düzce'de etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalar ve su birikintilerine neden oldu.
DÜZCE'de sabah saatlerinde başlayan sağanak gün boyu aralıklarla etkili oldu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, gün içinde de aralıklarla etkili oldu. Yağış nedeniyle kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Kuvvetli sağanak nedeniyle özellikle yollarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri su birikintilerinin bulunduğu güzergahlarda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yağıştan korunmak için çeşitli önlemler aldı.
Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,
Kaynak: DHA
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