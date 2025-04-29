Düzce'de Sağlık Sokağı Etkinliği - Son Dakika
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Düzce'de Sağlık Sokağı Etkinliği

Düzce'de sağlık ekipleri, Anıt Park'ta ücretsiz sağlık taraması ve bilgilendirme yaptı.

29.04.2025 17:45
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Düzce'de sağlıkçılar sokağa indi

- Sağlık sokağında vatandaşlar, sağlıklarını kontrol ettirdi

DÜZCE - Düzce Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan sağlık birimleri kurulan sağlık sokağında hem sağlık hizmetlerini tanıttı hem de vatandaşların sağlıklarını kontrol etti.

Düzcelilere 7 saat boyunca sağlık hizmeti veren "Düzce Sağlık Sokağı" Anıt Park meydanında açıldı. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğiyle gerçekleştirilerek açılan Sağlık Sokağı etkinliğinde anne sütü ve emzirme, beslenme ve fiziksel aktivite, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, kanser taraması, çocuk sağlığı, tansiyon ve şeker ölçümü, organ bağışı ve evde sağlık hizmetleri stantları kuruldu. UMKE tanıtımı, aşı, bağımlılıkla mücadele, normal doğum, saha akademisi çalışmaları ve çölyak hastalığına ilişkin bilgiler verildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve protokol üyeleri stantları gezerek bilgi aldı.

"Önleyici sağlık hizmetleri vatandaşlarımıza anlatılıyor"

Sağlık Sokağının Sağlık hizmetlerini tanıtmak amacı ile kurulduğunu dile getiren Vali Selçuk Aslan; "Valilik himayesinde Düzce İl Sağlık Müdürlüğümüzce vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerini tanıtmak amacı ile sağlık sokağımızı Düzce Anıtpark'ta icra ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından vatandaşlarımıza sunulan her türlü önleyici sağlık faaliyetlerimiz var. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizin yanı sıra Kızılay ve Yeryüzü Doktorları gibi paydaş diyebileceğimiz sivil toplum kuruluşlarımız da burada yürütmekte oldukları faaliyetleri tanıtmak amacıyla kendi stantlarını kurdular" dedi.

"Sağlık İl Müdürlüğü verdiği hizmetleri bu sokakta tanıtıyor"

Aslan, Türkiye'nin önleyici sağlık çalışmalarında çığır açan uygulamalara imza attığını belirterek "Türkiye olarak önleyici sağlık çalışmalarında çığır açan uygulamalarımız söz konusu. Bir hastalığa yakalandıktan sonra tedavi süreçleri insanlar açısından sancılı. İnsanların yaşam konforunu azaltıcı, aynı zamanda bütçelerini zorlayıcı bir süreç oluyor. Burada amaç hastalığa yakalanmamak için izlenecek yolları ve başlangıç seviyesinde yakalandığında yapılabilecekleri anlatmak. Daha kolay bir şekilde, vücut direncini daha kuvvetli hale getirerek tedavi yöntemlerini araştırmak. Bu noktada İl Sağlık Müdürlüğümüzün tüm şubeleri sunmuş oldukları önleyici sağlık hizmeti, tarama faaliyetleri ile vatandaşlarımızın yanındalar. Vatandaşlarımızın karşı karşıya kalabilecekleri riskleri tanıtımları, sağlık sorunlarında ön tanıyı kendilerinin koyabileceği bilgiye sahip olmaları için sağlık çalışanlarımız beceri ve tecrübelerini vatandaşlarımızla paylaşmaktalar" diye konuştu.

Sağlık Sokağı'nda sağlık ekipleri gün boyu vatandaşlar için ücretsiz tanıtım ve tarama yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Sağlık Sokağı Etkinliği - Son Dakika

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