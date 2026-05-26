Düzce'de Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Yuvalar

26.05.2026 11:14
Düzce'deki bakımevlerinde sahipsiz hayvanlar tedavi edilip sahiplendiriliyor, 7/24 hizmet veriliyor.

Düzce Belediyesi bünyesinde 2019'da kurulan Kurtsuyu ile 2025'te faaliyete geçen Mergiç hayvan bakımevlerinde sahipsiz hayvanlar için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor, sahiplendirme çalışmaları yapılıyor.

Kurtsuyu Hayvan Bakımevi'nde 80 tekli kafes, 40 yarı açık çoklu kafes, 40 metrekarelik 3 açık kafesin yanı sıra 80 bin metrekare açık sosyal yaşam alanı bulunuyor. Anne ve yavru köpeklerin bakımı için hizmet veren 350 hayvan kapasiteli Mergiç Hayvan Bakımevi'nde ise mama üretim ünitesi de yer alıyor.

Tüm cerrahi işlemlerinin gerçekleştirildiği 7 yataklı ameliyathane, eczane, laboratuvar, görüntüleme odası, yoğun bakım ve ameliyat sonrası bakım üniteleri bulunan iki merkezde, 3 veteriner hekim, 11 tekniker ve yardımcı personel görev yapıyor.

Merkezlerde bugüne kadar toplam 12 bin 564 köpek ile 1467 kedinin kısırlaştırma işlemi yapıldı, 45 bine yakın sahipsiz hayvan tedavi edildi, 1709 sahiplendirme gerçekleştirildi.

"3 ekibimiz 7/24 esaslı çalışıyor"

Mergiç Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Berat Çarıkçı, AA muhabirine, sahipsiz hayvanların tedavi, bakım ve beslenmesine yönelik hizmet verdiklerini söyledi.

Çarıkçı, Kurtsuyu'ndaki ana tesisin 10 bin, Mergiç'tekinin ise 350 kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Kedi ve köpeklerimizin çoğunluğu Kurtsuyu'nda yer alıyor. Mergiç'te ise genelde vatandaşlar tarafından günlük getirilen sahipsiz hayvanlar ile yavrular ve annelerinin tedavi, bakım ve barınmaları sağlanıyor." dedi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili "Alo 153 Beyaz Masa"ya gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiklerini anlatan Çarıkçı, şöyle devam etti:

"Bu konuda 3 ekibimiz var, 7/24 esaslı çalışıyor. Sahipsiz hayvanların sağlık durumuna göre sınıflandırma sistemimiz var. Hasta, yaralı ve kısırlaştırılmak üzere 3 ana kolda hayvanları sokaklardan topluyoruz. Bunları derecelendirdikten sonra veteriner arkadaşlarımız hayvanları muayene ediyor. Öncelik sırasına göre uygulamalarımız var. Örneğin çok acil durumdaysa, ameliyat gerekiyorsa bunu sağlıyoruz veya enfeksiyon varsa ona göre tedavi yapıyoruz. Yani tedavi protokollerimiz var. Hiçbir sağlık sorunu yoksa birkaç gün gözlem altında tutuyoruz, sonrasında kısırlaştırma işlemini yapıyoruz."

Çarıkçı, hayvanların iyileşme döneminde kapalı alanlarda tutulduğunu dile getirerek, "Tamamen iyileştikten sonra da onları yasa gereği oluşturduğumuz 80 bin metrekarelik doğal yaşam alanına bırakıyoruz. Bunu da boyuna, kilosuna, cinsine göre yapıyoruz ki saldığımız yerde uyumları kolay olsun." dedi.

Bakımevlerinde tedavisi tamamlanan hayvanların kısırlaştırıldığını ve küpelendiğini anlatan Çarıkçı, "Sahipsiz hayvanların rehabilitasyon dönemlerinde beslenmelerine de dikkat ediyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirdiğimiz evsel atıklar var. Düzce'de yemek yapan yerlerden topladığımız yiyecekleri mama ünitemizde değerlendirip mamaya çeviriyoruz. Bu sayede besinlerin içeriklerini de kendimiz belirlediğimiz için sahipsiz hayvanların eksik vitamin ihtiyaçlarını saptayabiliyoruz. Bununla alakalı testler yapıyoruz. Günlük 250 kilogram mama üretimimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

