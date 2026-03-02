Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.
Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya lisanslı 48 sporcu katıldı.
Turnuvada final karşılaşmaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
Organizasyonda Ebubekir Tanhan birinci, Ali Çoban ikinci, Kerem Yurdayanık üçüncü, Taha Yiğit Aydoğan dördüncü oldu.
Dereceye girenler, madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Satranç Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?