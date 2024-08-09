Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen "Şehit Erdem Ay Futbol Turnuvası" tamamlandı.
Yaz Kur'an kurslarında eğitim alan çocuklara yönelik gerçekleştirilen turnuvanın final maçında, Sarıdere Köyü Camisi ile Gölyaka Merkez Camisi karşılaştı.
Çekişmeli geçen müsabakayı kazanan Sarıdere Köyü Camisi şampiyon oldu.
Turnuvada ilk 4'e giren takımlara kupa ve madalya, kurs öğreticilerine ise teşekkür belgesi verildi.
Final maçını, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İrfan Başar, din görevlileri ile vatandaşlar izledi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Şehit Erdem Ay Futbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika