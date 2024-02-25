Düzce'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Düzce\'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de yapılan üst ve araç aramalarında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 3 şüphelinin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 4 parça halinde toplam 206 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

25.02.2024 19:37  Güncelleme: 19:45
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Düzce'de üst ve araç aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, zanlılar N.K. (39), U.Ö. (44) ve E.Ö'nün (42) araçlarında ve üzerlerinde arama yaptı.

Aramalarda 4 parça halinde 206 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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