Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce\'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, üst aramasında satışa hazır sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirilen Ü.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

24.06.2024 21:01
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Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, üst aramasında satışa hazır sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirilen Ü.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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