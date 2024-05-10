Düzce'de serçe yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de serçe yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Düzce\'de serçe yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Düzce'de bir evin bahçesine düşen serçe yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından bulunamayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yavru serçeyi bulan vatandaş, kendi imkanlarıyla yuvasına koyamayacağı için itfaiyeden yardım istedi.

10.05.2024 19:53
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Düzce'de bir evin bahçesine düşen serçe yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye sosyal medya üzerinden ulaşan Yeliz Kan, bahçesinde serçe yavrusu bulduğunu belirterek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri Azmimilli Mahallesi'nde bahçeye düşen serçe yavrusunun yuvasını aramaya başladı.

Ekipler, merdivenli araçla uzun süre yuvayı aramalarına rağmen bulamadı.

İtfaiye binasına getirilen serçe yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yeliz Kan, kızıyla markete giderken serçe yavrusunu bulduğunu belirterek, "Kuşları çok seviyoruz. Kendi haline bırakamadım ve kendi imkanlarımla da yuvasına koyamayacağım için itfaiye ekiplerinden rica ettim. Geldiler sağ olsunlar ancak yuvasını bulamadık." ifadelerini kullandı.

Yığılca'da tarım ve turizm faaliyetleri konuşuldu

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette ilçenin tarım ve turizmiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Uzun ve Alemdaroğlu, görüşmenin ardından Yığılca için gerekli adımların atılacağını ve desteklerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Savaş da ziyaretlerinden dolayı kurum müdürlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de serçe yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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