Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2 ev, 1 iş yeri ve 2 araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada, 4 tabanca, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 6 tüfek, pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 314 fişek, 106 kartuş ve 102 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.